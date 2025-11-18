[포토] 기자회견하는 남북경협 피해기업 단체

18일 서울 종로구 정부서울청사앞에서 금강산관광 중단, 남북경협 중단 피해 업체 및 경협단체들이 국가배상을 요구하며 기자회견을 하고 있다.







