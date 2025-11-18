서울시, 불법하도급 뿌리 뽑는다…전문 점검단 구성

하도급계약 적정성 검토 지원 사업 추진

재개발·재건축 불법하도급 전수조사

의심 현장 336개소 점검…47건 위반 적발

서울시는 불법하도급 근절을 위해 건축 분야 전문가 등으로 구성된 '건설공사 하도급 전문 점검단' 구성을 추진한다고 18일 밝혔다.

시는 올해 건축사·건축시공·건설안전 등 건축 분야 전문가와 노무사 등 61명으로 이뤄진 점검단을 구성해 내실 있는 실태 점검을 추진한다는 방침이다. 내년에는 점검단과 시 전체 정비사업장과 해체공사장 100개소에 대해 하도급 합동점검을 진행해 사고 위험이 높은 민간 공사장의 안전사고를 예방할 계획이다.

민간 건설공사 발주자가 하도급계약 지원 요청 시, 시공 기술사 등 건설 전문가의 자문을 받을 수 있도록 하는 '하도급계약 적정성 검토 지원 사업'도 추진 중이다. 자문 내용은 하도급 자격 적정, 하도급계약 금액의 적정 여부, 하수급인의 시공 능력 등이며 해당 구청 건축안전센터 또는 건축과 신청을 통해 지원받을 수 있다.

아울러 시는 올해부터 정비사업조합 임원을 대상으로 공정 하도급 인식 개선 교육을 진행하고 있다. 정비사업 조합에서 자발적으로 부실 공사 예방과 안전한 건설 환경을 만드는 데 선량한 관리자로서의 의무를 다할 수 있도록 안내하고 있다.

앞으로도 정비사업조합 임원을 대상으로 매년 반기별 1~2회 건설공사 공정 하도급 인식 개선 교육을 정기적으로 실시해 공정 하도급계약 문화 정착과 정비사업 조합 임원 역량 강화 등 관리에 만전을 기할 계획이다.

김승원 서울시 건설기술정책관은 "건설공사 하도급 전문 점검단 구성·운영을 통해 내실 있는 하도급 실태 점검을 실시하고, 부실 공사 예방과 시민이 안심할 수 있는 건설안전 문화 정착을 위한 '부실 공사 제로 서울' 구현에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

한편, 시는 지난해 3월부터 올해 9월까지 자치구 포함해 민간건설공사 불법하도급 의심 현장 336개소에 대해 점검을 완료했다. 이 중 38개소 47건의 하도급 위반 사항을 적발해 해당 건설업 등록기관에 행정조치 의뢰 또는 처분 진행 중이다.





