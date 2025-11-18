[포토] 하락 출발한 코스피

본문 바로가기
입력2025.11.18 09:54

코스피 지수가 전 거래일 대비 44.78포인트 하락한 4044.47에 개장한 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 주가지수가 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 5원 오른 1463원에 거래를 시작 했다.





