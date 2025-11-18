베이조스, 4년 만에 경영 복귀…AI 스타트업 이끈다

세계 최대 전자상거래 기업 아마존의 창업자 제프 베이조스가 인공지능(AI) 스타트업 최고경영자(CEO)로 나선다. 베이조스가 컴퓨터, 항공우주, 자동차 등 분야 산업 현장에서 활용할 수 있는 AI를 개발하는 스타트업 '프로젝트 프로메테우스'의 공동 CEO를 맡는다고 뉴욕타임스(NYT)는 소식통을 인용해 17일(현지시간) 보도했다.

베이조스가 공식 직함을 갖고 경영에 참여하는 것은 아마존 CEO에서 물러난 2021년 7월 이후 약 4년 만이다. 그는 자신의 우주기업 블루오리진의 경영에도 관여하지만 공식 직함은 '창업자'다.

제프 베이조스 아마존 창업자. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

프로젝트 프로메테우스는 베이조스가 직접 출연한 금액을 포함해 이미 62억 달러의 투자금을 확보한 것으로 알려졌다. 이는 코스피 시장 시가총액 70위권에 해당하는 규모다. NYT는 이러한 자금력은 프로젝트 프로메테우스가 AI 분야에서 우위를 점할 발판이 될 수 있다고 밝혔다.

프로젝트 프로메테우스는 주로 텍스트를 기반으로 학습을 진행해 대형언어모델(LLM)을 구축하는 데 주력해온 오픈AI 등 기존의 생성 AI보다 복잡한 학습 방식을 채택한다고 소식통은 전했다.

최근 로봇 공학, 신약 개발 등 현실 세계의 물리적 과제에 AI를 적용하려는 흐름이 두드러지고 있다. LLM처럼 텍스트를 학습하는 대신 실제 물리 세계로부터 학습함으로써 AI가 현실 세계를 보다 정확히 반영할 수 있도록 한다는 구상이다. 'AI 과학자'를 만들겠다고 선언한 피리오딕 랩스 등이 대표 사례다. 베이조스는 피리오딕 랩스의 투자자이기도 하다.

소식통에 따르면 프로젝트 프로메테우스는 오픈AI와 구글 딥마인드, 메타 등 주요 AI 기업 출신 연구원들을 포함해 이미 직원 100여명을 채용한 것으로 전해졌다.

베이조스와 함께 공동 CEO를 맡은 인물은 물리학자이자 화학자로 구글 창업자 세르게이 브린과 함께 구글X에서 일했던 비크 바자즈 박사다. 구글X는 드론 배송 서비스 '윙'과 자율주행 차량 '웨이모', AI 의료기업 '베릴리' 등을 포함한 다양한 프로젝트를 진행했다. 바자즈 박사는 베릴리의 창립 구성원이기도 하다.

다만 NYT는 아직 프로젝트 프로메테우스의 설립 시기나 본사 위치 등은 공개되지 않았다고 전했다. 바자즈 박사는 현재 사회관계망서비스(SNS) 링크트인 프로필에서 자신의 현재 직위를 프로젝트 프로메테우스의 공동 CEO이자 공동창업자로 표기하고 있으며, 근무지로는 미국 샌프란시스코와 영국 런던, 스위스 취리히 세 곳을 적었다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>