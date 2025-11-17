DL이앤씨, 진해신항 사고 사과 “현장 작업 중단…안전 재점검”

17일 오전 진해신항 현장서 하청업체 선원 사망

DL이앤씨 “유가족에 깊은 위로”

DL이앤씨, 해당 현장 작업 중단·긴급 점검

"안전관리 체계 재점검하고 재발방지 대책 마련할 것"

DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 40,700 전일대비 250 등락률 -0.61% 거래량 143,659 전일가 40,950 2025.11.17 15:30 기준 관련기사 DL이앤씨 시공 진해신항 현장서 근로자 바다에 빠져 숨져울릉도 어딜가도 "울릉공항 활주로 연장" 한목소리…2년 미룬 개항 목표도 '불안'DL이앤씨, 3분기 영업이익 40% 증가…1168억원 전 종목 시세 보기 close 는 17일 오전 부산 진해신항 현장에서 선원 1명이 사망하는 사고가 발생한 것과 관련, "안전을 최우선으로 해야 하는 시공사로서 무한한 책임을 느낀다"고 공식 사과했다.

회사는 이날 박상신 대표 명의의 공식 입장문을 내고 "진심으로 고인의 명복을 빌며, 감당하기 어려운 슬픔 속에 계실 유가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 올린다"고 밝혔다.

DL이앤씨는 사고 직후 무거운 마음으로 해당 현장의 모든 작업을 중단했으며, 유사 공종(工種) 작업이 진행 중인 타 현장의 작업도 즉각 중단 조치했다고 설명했다. 또한 전 현장을 대상으로 긴급 안전 점검을 시행하고 있다고 덧붙였다.

회사 측은 "사고 수습과 유가족 지원에 필요한 모든 조치를 즉시 시행하고, 관계기관의 조사에 성실히 협조하여 사고 원인을 명확히 규명할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속했다.

이어 "근본적인 원인 분석을 통해 현장의 안전관리 체계를 재점검하고 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련할 것"이라며 "다시는 이와 같은 일이 반복되지 않도록 전 임직원이 최선의 노력을 다할 것을 약속드린다"고 강조했다.

한편, 이번 사고는 17일 오전 8시 39분쯤 '작업 중' 발생한 것으로 알려졌으나, 이는 사실과 다른 것으로 확인됐다. DL이앤씨 관계자는 "일부 보도에서 사용된 '근로자', '노동자'라는 표현은 사실과 다르며, 고인(故人)은 하청업체 소속의 '선원' 신분이 맞다"며 "사고 시점 또한 '작업 중'이 아니라, 선원의 작업이 모두 종료된 이후 원인 불명의 상태에서 발생한 것이며 정확한 사고 원인과 경위는 조사 중"이라고 했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>