동의과학대 조기취업형 계약학과 사업단, ‘학생-기업 연계 워크숍’ 개최

조기취업형 계약학과 학생과 매칭 기업 소통의 장 마련

동의과학대학교(총장 김영도) 조기취업형 계약학과 사업단(단장 이화석)은 지난 12일 부산 롯데호텔에서 '매칭 기업 탐구: 미리 만나는 실습 파트너, 학생-기업 연계 워크숍'을 개최했다.

동의과학대 조기취업형 계약학과 사업단이 ‘학생-기업 연계 워크숍’을 개최하고 기념촬영하고 있다. 동의과학대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 워크숍은 조기취업형 계약학과 사업의 하나로 입학과 동시에 취업이 확정된 학생들이 본격적인 현장실습에 앞서 협약 기업 관계자들과 직접 만나 소통할 수 있도록 마련됐다.

행사에는 참여 학생 70여명과 취업 매칭이 완료된 19개 기업 관계자가 참석해 서로의 기대와 비전을 공유했다.

동의과학대 이화석 산학협력단장은 "이번 워크숍을 통해 기업은 학생들에게 기대하는 역량을 직접 전하고, 학생들은 기업에 궁금한 점을 자유롭게 물어보는 쌍방향 소통의 장이 마련됐다"며 "앞으로도 학생과 기업이 함께 성장할 수 있는 실질적인 프로그램을 지속적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.

동의과학대 조기취업형 계약학과 사업단은 지난 5년간 지역 내 중견·중소기업과의 협약을 통해 산업현장에서 즉시 활용 가능한 실무형 인재를 양성하고 있으며, 학생들의 조기 취업과 안정적인 직무 적응을 지원하는 다양한 프로그램을 진행하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>