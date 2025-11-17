"日 위험해" 여행 금지에 항공사들 무료 취소까지 해주더니…현지 유학생들에게 경고한 中

"중·일 관계 급격히 냉각…우려 높아져"

"양국 간 경제 및 민간 교류 심각해질 것 "

다카이치 사나에 일본 총리의 대만 관련 발언으로 외교 갈등이 촉발된 가운데, 중국이 여행 금지령에 이어 일본에서 유학 중인 중국인들에게 위험성을 경고했다.

16일 환구시보, 중화망 등 중국 다수 매체는 "다카이치 총리의 발언으로 중·일 관계는 급격히 냉각되고 경제, 교류 등의 우려가 커지고 있다"면서 이같이 보도했다.

한중 정상회담에서 발언 중인 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스.

지난 7일 다카이치 총리는 중의원 예산위원회에서 대만 유사시는 일본의 집단적 자위권을 행사할 수 있는 '국가 존립 위기 사태'로 볼 수 있다고 발언해 중국 측의 반발을 샀다. 대만을 중국의 일부로 간주하고 있는 중국은 다카이치 총리가 내정에 개입했다고 비판하며 발언 철회 요구에 나섰다.

중국 외교부는 13일 "다카이치 총리 발언은 국제 관계 기본 준칙을 위반했으며 중국 내정을 난폭하게 간섭하는 행위"라면서 "망언을 철회하지 않으면 앞으로 발생할 수 있는 모든 결과에 대해 일본이 책임지고 감수해야 할 것"이라고 밝혔다. 또 다카이치 총리의 발언이 중·일 교류 분위기를 해친다면서 일본 여행을 자제하라고 권고했다.

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스.

이날 보도에 따르면 주·일 중국 대사관·영사관은 최근 일본 내 자국민들에게 현지 치안 상황에 대해 면밀히 살펴보고, 안전 의식을 강화해야 한다고 권고했다. 중국 정부의 지침에 따라 최근 에어차이나·중국남방항공·중국동방항공은 일본 노선 항공권은 취소 시 수수료를 면제해 주겠다고 통지했다. 이에 일본 정부 대변인이기도 한 기하라 미노루 관방장관은 15일, 중국 외교부의 일본 여행주의보에 항의하면서 중국 정부에 "적절한 조처를 해야 한다"고 촉구했다.

샹하오위 아시아태평양연구소 연구위원은 중국 매체 인터뷰를 통해 "중·일 관계의 미래는 일본 야당이 다카이치 총리의 '폭주'를 어느 정도 제어할 수 있는지에 따라 달라진다"면서 "중·일 간의 경제 협력이 균형 역할을 했지만, 집권당의 적대적인 태도는 앞으로 양국 간의 경제 및 민간 교류를 심각하게 훼손할 수 있다"고 전했다.





김진선 기자



