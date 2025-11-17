코스피가 1% 이상 상승 출발하며 4100선 탈환을 앞두고 있는 가운데 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 67.00p(1.67%) 오른 4,078.571로 장을 시작했다.
꼭 봐야할 주요뉴스"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 상승 출발한 코스피
2025년 11월 17일(월)
코스피가 1% 이상 상승 출발하며 4100선 탈환을 앞두고 있는 가운데 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 67.00p(1.67%) 오른 4,078.571로 장을 시작했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
어디 감히 車에 중국산 부품을…1~2년 안에 싹 빼겠다는 회사
"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡]
"유독 안 늙는 저 사람, 비결이 뭐야"…다국어 사용이 노화 늦춘다
"남편 언제 사라질지 몰라 불안"…파혼 충격에 말벗 삼다가 AI와 결혼한 日여성
삼성, ‘AI데이터센터-반도체-전고체 배터리’로 미래 판 짠다…450조 투자 청사진 공개
"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파
'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"
"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'
아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란
"전용칸 넉넉…경차, 일반칸에 주차 안돼" 아파트 안내문 시끌
"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"