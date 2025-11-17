본문 바로가기
[포토] 상승 출발한 코스피

조용준기자

입력2025.11.17 09:38

[포토] 상승 출발한 코스피
코스피가 1% 이상 상승 출발하며 4100선 탈환을 앞두고 있는 가운데 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥지수 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 67.00p(1.67%) 오른 4,078.571로 장을 시작했다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

한 눈에 보는 오늘의 이슈

