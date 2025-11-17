본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

화제

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

방제일기자

입력2025.11.17 09:36

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

입 최대 10.196㎝까지 벌릴 수 있어
2022년 기네스 세기기록에도 올라

성인 남성의 주먹이 들어갈 만큼 입을 크게 벌리는 미네소타 출신의 10대 소년 아이작 존슨이 사화관계망서비스(SNS)에서 다시금 화제를 모으고 있다. 아이작 존슨은 입을 최대 10.196㎝까지 벌릴 수 있어, 기네스 세계기록이 인정한 '세계에서 가장 큰 입(남성 부문)' 보유자다.

입을 최대 10.196cm까지 벌릴 수 있어, 기네스 세계기록이 인정한 '세계에서 가장 큰 입(남성 부문)'에 오른 아이작 존슨.

입을 최대 10.196cm까지 벌릴 수 있어, 기네스 세계기록이 인정한 '세계에서 가장 큰 입(남성 부문)'에 오른 아이작 존슨.

AD
원본보기 아이콘

지난 13일(현지시간) 9now는 2022년 입을 크게 벌릴 수 있어 기네스 세계기록에 오른 아이작 존슨이 SNS 통해 많은 관심을 끌고 있다고 보도했다. 아이삭의 입 크기는 그야말로 압도적이다. 그는 야구공은 물론 탄산음료 캔, 사과, 오렌지 같은 둥글고 큰 물체까지도 통째로 입에 넣을 수 있다. 그의 영상이 온라인 플랫폼 'Hip hub Video'에 공유되며 누리꾼들의 관심을 끌고 있다. 놀라움과 동시에 '인간의 신체가 이렇게까지 가능할 수 있나'라는 반응이 이어지고 있다.


전문가들은 아이작의 비범한 능력이 의학적으로 턱관절 주변 인대의 뛰어난 유연성과 일반인을 초월하는 관절 가동 범위 덕분이라고 진단한다. 이와 관련해 귀 앞에 자리하여 말하기, 씹기 등 복합적인 기능을 수행하는 턱관절의 유연성이 평균 이상일 경우, 이처럼 입이 크게 벌어질 수 있다는 설명이다.

미국의 10대 소년 아이작 존슨. 그는 지난 2022년 세상에서 가장 큰 입’을 가진 인물로 기네스 세계기록에 올랐다. 아이작 존슨 인스타그램

미국의 10대 소년 아이작 존슨. 그는 지난 2022년 세상에서 가장 큰 입’을 가진 인물로 기네스 세계기록에 올랐다. 아이작 존슨 인스타그램

원본보기 아이콘

다만, 일반인이 평소에 입을 과하게 자주 크게 벌리면 턱관절에 부담이 가해질 수 있다. 이는 턱관절 장애로 이어진다. 턱관절 장애는 입 벌리기·저작·말하기 등 턱관절 기능에 이상이 생긴 상태를 말하며, 턱관절·근육·인대·디스크 등 복합 조직이 손상되거나 부조화를 일으켜 발생할 수 있다.

만약 입을 벌릴 때마다 턱이나 귀 앞에서 '딱'하는 소리가 나거나 통증이 느껴지고, 음식을 씹거나 말하기가 불편하다면 턱관절 장애를 의심해봐야 한다. 전문가들은 이러한 증상을 예방하기 위해 큰 하품이나 음식을 한입에 무리하게 넣는 등 입을 갑자기 크게 벌리는 행동을 피해야 한다고 조언한다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만원, 그냥 입맛대로 사 먹을까요[주머니톡] "엄마, 시어머니 이제 제발 쉬세요"…김장 값 38만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"제니·카리나도 입었대" 난리나더니…기업가치 7조 돌파

'사과를 통째로' 가장 큰 입 美 10대 화제…"절대 따라하지 마세요"

"중국산 안사요" 돌아선 이탈리아…토마토 수출 급감에 난리난 '이곳'

아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

"전용칸 넉넉…경차, 일반칸에 주차 안돼" 아파트 안내문 시끌

"중국, 5년 뒤 '10대 주력업종' 모두 한국 앞지른다"

K방산 4사, 올 영업익 4조 훌쩍… 수주잔액도 100조원 넘어

새로운 이슈 보기