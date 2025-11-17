아내 냉동 보존하더니 "혼자 사니 겁나"…여친 구한 남편 中서 논란

2017년 폐암으로 냉동 보존 결정

폐암을 앓았던 중국 최초의 냉동 여성의 남편이 아내가 냉동 보관 중인 사이에 새로운 여성을 만나면서 도덕적 논란에 휩싸였다. 15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 지난 2017년 아내의 병환으로 동결을 결정한 남성이 다른 여성을 만나 비판을 받는 구이쥔민 씨의 사연을 보도했다.

냉동 보존 수술 전 구이쥔민 씨와 잔원롄 씨의 모습.

앞서 지난 2017년 스포츠 산업에 종사하는 구 씨는 의사들이 아내 잔원롄(당시 48세)에게 폐암으로 몇 달밖에 살 수 없다고 선고하자 그녀를 동결하기로 결정했다. 보도에 따르면, 구 씨는 암 치료법이 발견되면 아내가 깨어날 것이라는 희망을 품고 아내를 잃지 않을 수 있는 유일한 방법이라고 생각했다.

이 결정으로 잔 씨는 남편 구 씨가 산둥인펑생명과학연구소와 30년 계약을 체결한 후 중국 최초의 극저온 보존자가 됐다. 2015년에 설립한 이 연구소는 당시 산둥대학 치루병원과 협력하여 실험적 인간 냉동 보존 실험을 실시하고 초기 자원봉사자들에게 무료 시술을 제공했다. 아내의 동결 이후 2년 동안 구 씨는 평생 독신으로 지내기로 굳게 결심했다. 하지만 2020년 어느 날 그는 심한 통풍 발작을 일으켰다. 휴대전화조차 사용할 수 없었던 그는 이틀 동안 무기력하게 누워 있다 가까스로 친척들에 의해 구조됐다.

구 씨는 "혼자 있을 때 무슨 일이 생기면 아무것도 할 수 없다는 걸 알았다. 집에서 죽어도 아무도 모를 수 있다"고 말했다. 이후 그는 지인의 소개로 왕춘샤 씨를 만나 연인이 된 것으로 알려졌다. 구 씨는 왕 씨가 아내처럼 친절하고 단순한 성격을 가지고 있다고 설명했다. 다만 구 씨는 논란을 의식한 듯 "아직 그녀(왕 씨)가 제 마음속에 들어오지 않았다. 그녀에 대한 책임감은 있지만 이건 복잡한 문제"라고 말했다. 이어 "그녀는 결코 제 아내를 대신할 수 없다"면서 "왕 씨와 결혼한다면 중혼이기에 만약 아내가 부활한다면 재산은 어떻게 처리해야 하는지 고민된다"고 토로했다.

심장 스텐트 수술을 받은 이후 구 씨는 보행이 불안정해 왕 씨의 도움 없이는 길을 건너기 어려운 것으로 전해졌다. 구 씨의 사연이 전해지자 현지 누리꾼 사이서도 의견이 엇갈리고 있다. 한 누리꾼은 "이제 그는 한 여자를 품에 안고 30년 후 다른 여자와 재회하기를 바라고 있다. 이게 무슨 감정적 일부다처제인가?"라고 반문했다. 또 다른 누리꾼은 "구 씨가 겉보기에는 헌신적인 것처럼 보이지만, 실제로는 감정적으로 거리를 둔 상태"라며 "그가 현재 파트너에게 얼마나 차갑게 거리를 두는지 보라. 왜 새로운 파트너를 진심으로 돌보지 않나. 이기적"이라고 비판했다. 반면 일부 누리꾼은 "내가 구 씨 상황이라도 저럴 것 같다", "구 씨 사연을 보니 이해 안 가는 것은 아니다" 등의 반응을 보였다.





