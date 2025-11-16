[속보] 이재용 "향후 5년간 매년 6만명 국내 채용"…AI 데이터센터 '비수도권' 원칙
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'중국산 부품 車에서 싹 거둬내라' 난리 났다…슬... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 이재용 "향후 5년간 매년 6만명 국내 채용"…AI 데이터센터 '비수도권' 원칙
2025년 11월 16일(일)
[속보] 이재용 "향후 5년간 매년 6만명 국내 채용"…AI 데이터센터 '비수도권' 원칙
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
어디 감히 車에 중국산 부품을…1~2년 안에 싹 빼겠다는 회사
"캐리어 끌고 한국 갔다 와야겠네"…'5㎏에 4만650원' 최고치 경신한 日쌀값
'명문대 나와 석·박사까지 땄는데 놀아요'…고학력 청년 백수 13개월 만에 최다
'올파포'에서도 "저도 사돈 하고 싶어요"…헬리오시티 '결정사' 등장에 200명 '우르르'
"남편 언제 사라질지 몰라 불안"…파혼 충격에 말벗 삼다가 AI와 결혼한 日여성
'과일계 명품'이 어쩌다…최저가 포도로 전락한 샤인머스캣
"사돈도 송파 주민이었으면"…반포 원베일리 이어 헬리오시티도 '결정사' 등장
"어차피 출산 못 해"…'AI'와 결혼한 30대 일본 여성
브라질, 유엔 기후총회서 "아마존 학살 멈추라" 수만명 시위
백악관 최초 입성한 알카에다 출신 지도자…트럼프가 손잡은 이유