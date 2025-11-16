"슈퍼바이어 왔다"… 美해군참모총장, 한화오션 거제사업장 방문

'MASGA' 한미 조선협력 본격화, 동맹·협력 강조



MRO중인 '찰스드류함'서 한화오션 역량 치켜세워

이른바 '초대형 바이어'인 미국 해군참모총장이 마침내 한화오션 거제사업장을 방문했다.

'마가(MAGA)'에서 선박(Ship)을 착안한 신조어 마스가(MASGA) 프로젝트가 본격화하면서 미국과 한국 조선업의 밀월 관계를 인증하는 모습이 연출된 셈이다.

한미 관세협상타결로 양국이 본격적인 협력 국면으로 접어든 가운데 대릴 커들(Darly Caudle) 미국 해군참모총장이 지난 15일 한화오션 거제사업장을 찾았다.

지난 15일 한화오션을 방문한 대릴 커들(앞줄 가운데) 미국 해군참모총장과 한화오션 김희철 대표이사(앞줄 오른쪽)가 한화오션이 MRO 중인 미국 해군 보급함 찰스 드류함을 둘러보고 있다. AD 원본보기 아이콘

한화오션(대표이사 김희철 사장)은 커들 총장이 케빈 김 주한미국대사관 대사대리 등과 거제사업장을 찾아 사업장 내 전시실을 시작으로 조립공장, 특수선 안벽 등을 두루 살펴봤다고 16일 밝혔다. 한화오션에서는 김희철 대표이사, 특수선사업부장 어성철 사장 등이 커들 총장 일행을 맞았다.

커들 총장은 이날 한화오션이 MRO 작업 중인 미 해군 보급함인 '찰스 드류함' 앞에서 세계 최고 수준의 대형 조선 인프라를 가진 한화오션의 사업 역량을 치켜세웠다. 또 양국의 조선 협력이 한미동맹을 더 굳건히 할 것이라고 강조했다.

한화오션은 지난해 8월 미 해군 군수지원함인 '윌리 쉬라함'을 시작으로 지난해 11월에는 '유콘함', 올해 7월에는 '찰스 드류함'까지 국내 조선소 최초이자 최다 미 해군 MRO 사업 실적을 보유하고 있다. 윌리 쉬라함과 유콘함은 성공적인 MRO 작업을 마치고 미 해군에 인도됐고 찰스 드류함은 내년 1월 인도를 목표로 막바지 정비가 한창이다.

한화오션이 지난달 준공한 한화오션의 특수선 제4공장은 스마트 통합관제로 인공지능기반의 설비 및 에너지 관리 플랫폼을 적용해 탄소중립에 걸맞은 공장으로 구축됐다. 또 배관 제작 자동화 시스템을 적용해 배관을 절단하거나 구부리는 등의 제작과정을 자동화했다.

한화오션 김희철 대표이사(왼쪽 첫번째)가 함정 건조 현장에서 대릴 커들 미국 해군참모총장에게 한화오션의 기술력을 설명하고 있다. 원본보기 아이콘

커들 총장은 LNG운반선, 초대형 컨테이너선 등 상선 블록을 제작하는 조립1공장에서 선박 보강재 10개를 동시에 자동 용접하는 '론지' 자동용접 장비와 선박 블록 용접로봇인 '단디', '인디' 등 자동화된 공장 설비에 관심을 보인 것으로 전해졌다.

한화오션 측은 빠른 납기 능력과 검증된 함정 솔루션 등으로 '미 군수지원함에서 전투함 MRO로, MRO에서 함정 신조'를 모토삼아 사업 영역을 확장해 나가겠다는 포부를 커들 총장 일행에 전했다.

한화오션 김희철 대표이사는 "한화오션은 미 해군의 '가장 신뢰할 수 있는 파트너'는 물론이고 '한미동맹 강화의 아이콘'으로 역할을 다할 것"이라며 "한화오션은 한미 조선업 협력 기조에 맞춰 '마스가' 프로젝트가 성공적으로 이행될 수 있도록 힘을 쏟아붓겠다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>