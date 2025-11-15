김민석 국무총리 "게임산업 의미 커…규제 풀기 등 정부 노력"

지스타서 엔씨·넷마블 등 부스 방문

'나혼렙: 카르마' 시연 등 현장 즐겨

"지스타 더 세계적 대회로 성장하길"

"알고 보니 우리나라에서 여가 즐길 거리 중 게임의 비율이 가장 높고 산업으로서도 의미가 있더라. 더 즐겁고 의미 있는 일이 되게 하겠다."

김민석 국무총리(가운데)와 조영기 한국게임산업협회장(오른쪽)이 15일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025'를 찾아 제1전시장 내 크래프톤 부스에서 기념촬영을 하고 있다. 노경조 기자

김민석 국무총리는 15일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025'를 찾아 제1전시장을 둘러본 뒤 "게임산업 정착을 위해 규제도 풀고 정부가 할 일이 많다"며 이같이 말했다.

김 총리는 "지난해는 오지 못했고, 올해 와봤더니 (게임이) 급 땡긴다"며 "얼마 전 이재명 대통령이 '게임은 중독 물질이 아니다'라고 하신 말씀을 같이 나눴다. 아주 의미 있다"고 강조했다.

그러면서 지스타의 연혁과 글로벌 시장에서의 위상, 다른 나라에는 어떤 게임쇼가 있는지 등을 물었다. 이어 "게임사가 대기업도 있지만 (규모가) 작은 개발사도 있지 않나"라며 "지스타가 더욱 세계적인 대회로 성장하면 좋겠다"고 말했다.

김 총리는 이날 전시장에 마련된 엔씨소프트와 넷마블, 한국콘텐츠진흥원 게임인재원, 크래프톤, 웹젠 부스를 방문해 여느 관람객들처럼 즐기는 모습을 보였다.

김민석 국무총리가 15일 부산 벡스코에서 열린 '지스타 2025'를 찾아 제1전시장 내 넷마블 부스에서 '나 혼자만 레벨업: 카르마'를 시연하고 있다. 노경조 기자

먼저 엔씨소프트 부스를 방문해 돔 형태의 파노라마 상영관에서 '아이온2'와 '신더시티' 트레일러 영상을 관람했다. 이어 넷마블 부스로 이동해 신작 '나 혼자만 레벨업: 카르마'를 시연했다. 넷마블 직원에게 전투 방식을 묻고 기술을 쓰면서 신기해하기도 했다. 시연 후에는 "나와 잘 맞는 것 같다"며 웃음 지었다.

콘진원 부스에서는 장애인을 위해 설치된 여러 게이밍 기기들을 살폈다. 테마파크 분위기로 꾸며진 크래프톤 부스에서는 최현호 퍼블리싱 5실 팀장과 직원들이 김 총리를 반겼다. 최 팀장은 신작 '팰월드 모바일'에 대해 설명했다. 이후 김 총리는 일본 코스프레 모델 합동 무대를 보고, 웹젠 부스에 설치된 회전목마에 올라타 기념사진을 남겼다.





부산=노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



