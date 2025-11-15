본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

배우 나나 자택 침입해 강도 행각 벌인 30대 검거

김형민기자

입력2025.11.15 13:06

수정2025.11.15 13:16

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

30대 남성 A씨 잡아 특수강도미수로 조사
나나, 母와 함께 A씨 제압

그룹 '애프터스쿨' 출신 배우 나나(본명 임진아)의 경기 구리시 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.


배우 나나

배우 나나

AD
원본보기 아이콘

구리경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 6시께 구리시 아천동의 한 고급 빌라에 흉기를 들고 침입해 거주자를 위협하며 돈을 요구한 혐의를 받는다. 당시 집안에는 나나와 어머니가 함께 있었고 두 사람은 침입한 A씨를 몸싸움 끝에 제압한 뒤 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.


경찰과 소방 당국이 출동했을 당시 A씨는 부상을 입은 상태였고 현재 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 경찰은 A씨와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.




김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…출시하자마자 전세계서 '완판' "다이소 2000원짜리랑 뭐가 달라?" 말 많더니…출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'전세계 완판'…"다이소에서 2천원이면 산다"던 33만원짜리 아이폰 포켓

"꿈은 6.5평에서 시작됐다"…관광 필수 편집숍 빔즈 창업자의 철학

샤넬 입던 파리지앵들, 2000원짜리 중국 옷에 흔들흔들

식욕 감소는 '입덧'처럼 찾아왔다

'겨울 전쟁' 포문 연 스타벅스…시즌메뉴 조기 출시, 왜?

몰려드는 방한 관광객…호텔가, 투숙객·객단가 뛰었다

트럼프, 베네수엘라 군사작전설에 "어느 정도 결심…내용은 말못해"

새로운 이슈 보기