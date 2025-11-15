배우 나나 자택 침입해 강도 행각 벌인 30대 검거

30대 남성 A씨 잡아 특수강도미수로 조사

나나, 母와 함께 A씨 제압

그룹 '애프터스쿨' 출신 배우 나나(본명 임진아)의 경기 구리시 자택에 침입해 강도 행각을 벌인 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

구리경찰서는 특수강도미수 혐의로 30대 남성 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 15일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 6시께 구리시 아천동의 한 고급 빌라에 흉기를 들고 침입해 거주자를 위협하며 돈을 요구한 혐의를 받는다. 당시 집안에는 나나와 어머니가 함께 있었고 두 사람은 침입한 A씨를 몸싸움 끝에 제압한 뒤 곧바로 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰과 소방 당국이 출동했을 당시 A씨는 부상을 입은 상태였고 현재 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다. 경찰은 A씨와 피해자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중이다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



