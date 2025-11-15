국민과 소통하라… 국립부산과학관, ‘대한민국소통어워즈’ 3관왕 영예

인터넷소통·소셜미디어·소통대상 3개 부문 대상

'과학관은 딱딱하다'는 편견을 완전히 깬 국립부산과학관.

국립부산과학관(관장 송삼종)은 '제18회 대한민국소통어워즈'에서 3개 부문 대상을 받았다.

국립부산과학관이 ‘대한민국소통어워즈’ 3관왕을 차지하고 기념촬영하고 있다. 국립부산과학관 제공 AD 원본보기 아이콘

대한민국소통어워즈는 사단법인 한국인터넷소통협회가 주최하고 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등이 후원하는 시상식으로, 우수한 소통 사례를 발굴해 디지털 소통 활성화를 도모하는 상이다.

올해는 총 439개 기업과 기관이 지원, 콘텐츠경쟁력지수와 소통지수를 기반으로 디지털 소통 효과를 측정해 최종 50개 기업·기관이 수상자로 선정됐다.

국립부산과학관은 디지털 소통 효과 측정평가, 고객패널 모니터링(VOC), 전문가 운영성 평가에서 종합지수 AA를 획득해 ▲대한민국인터넷소통대상 ▲대한민국소셜미디어대상 ▲대한민국소통대상 등 기타 공공기관 부문에서 대상을 받으며 3관왕에 올랐다.

국립부산과학관은 과학 문화 콘텐츠에 대한 신속한 현장 소식 전달, 참여형 스토리 구성, 최신 트렌드와 밈(meme)을 활용한 콘텐츠 제작 등 관람객과의 소통 창구를 강화한 점에서 높은 평가를 받았다.

또 인스타그램, 블로그, 유튜브, 카카오톡 채널 등 다양한 온라인 SNS 플랫폼을 활용해 누구나 과학을 쉽고 가깝게 접할 수 있도록 지원하며, 오프라인을 넘어선 과학 경험 확대에도 힘쓰고 있다.

송삼종 국립부산과학관장은 "SNS 채널은 과학관의 친밀도와 접근성을 한층 높이는 중요한 플랫폼"이라며 "다양한 소통 방식을 적극 활용해 관람객과 함께 성장하고 새로운 미래를 여는 과학관을 만들어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



