본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

영풍 석포제련소, 봉화군 취약계층 겨울철 화재 예방 지원

심성아기자

입력2025.11.14 14:24

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2000만원 상당 소방 시설 물품 지원

영풍 은 석포제련소가 경상북도 봉화군 내 취약계층의 동절기 화재 예방을 위해 2000만 원 상당의 주택용 소방 시설 지원 물품을 전달했다고 14일 밝혔다.

13일 경북 봉화군 봉화소방서에서 김인식(왼쪽) 봉화소방서장과 최규범 영풍 관리본부장이 기부 물품 전달식 후 기념사진을 찍고 있다. 영풍

13일 경북 봉화군 봉화소방서에서 김인식(왼쪽) 봉화소방서장과 최규범 영풍 관리본부장이 기부 물품 전달식 후 기념사진을 찍고 있다. 영풍

AD
원본보기 아이콘

전날 봉화소방서에서 열린 기부금 전달식에는 김인식 봉화소방서장, 최규범 영풍 관리본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.


영풍 석포제련소는 기부금을 사단법인 '순직소방공무원추모기념회'에 전달했으며, 기념회는 이를 활용해 봉화군 관내 취약계층 가구의 겨울철 화재 예방을 위한 소방 설비 및 기자재를 구입해 지원했다.

영풍 관계자는 "지역사회에 꼭 필요한 곳에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 안전한 지역 환경을 만드는 데 기업의 책임을 다하겠다"고 말했다.


영풍은 그동안 석포면과 봉화군을 중심으로 연탄 나눔, 성금 기부, 지역 학생 방한복 지원 등 다양한 상생 활동을 이어왔다. 최근에는 봉화군의 인구 감소 문제 해소를 돕기 위해 '봉화사랑 주소갖기' 운동에도 적극적으로 동참하고 있다.




심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은 배터리도 한국"[한국형 저가배터리 온다] 중국이 두려워 할 '숙제' 끝냈다…"이젠 싸고 좋은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"매달 15만원 기본소득 지급" 소식에 우르르…사람들 몰려간 이곳

점원에 컵 던진 中 고객…난동 영상에 말레이 여론 폭발

"집 들어가기 무서웠다"…법정 선 '부산 돌려차기' 피해자

"수능 치르며 흥얼흥얼"… 수험생 당황시킨 '국어 지문' 뭐길래

전철서 자리 양보 거절 당하자 女승객 무릎에…中 SNS 공분

"열심히 공부한 당신, 놀아라!"

경호처 간부 "尹, 체포 불발 후 '밀고 들어오면 아작내라' 말해"

새로운 이슈 보기