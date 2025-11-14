고령군 기업들, 지역사랑 기부금 1300만원 전달

경북 고령군에 지역사회를 위한 따뜻한 나눔 소식이 이어지고 있다.

고령군 상공협의회(회장 김종태)는 지난 13일 금빛마실어울림센터에서 열린 4분기 이사회에서 총 1300만원 규모의 고향사랑기부금 기탁식을 진행했다.

고령군 기업들이 고향사랑기부금 1300만원을 전달하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이번 기탁식에는 ▲고령1산단 영진주물(대표 김관현) 500만원 ▲동고령산단 대영하이텍(대표 김해숙) 300만원 ▲장기공단 놀부＆흥부산업(대표 성희준) 500만원 등 지역 주요 기업들이 참여했다.

기부에 참여한 기업 관계자들은 "고령 발전을 바라는 마음으로 기부에 동참하게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 상생할 수 있는 다양한 나눔 활동을 이어가겠다"고 소감을 말했다.

이남철 군수는 "어려운 상황 속에서도 지역 경제의 든든한 버팀목이 돼 주시는 상공협의회에 감사드린다"며 "기부자들의 귀한 뜻을 이어 지역 발전과 복지 증진을 위한 다양한 분야에 소중히 활용하겠다"고 말했다.

이번 기탁으로 고령군은 기부금 활용 계획을 세워, 지역 발전과 주민 복지 향상에 기여할 방침이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>