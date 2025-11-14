본문 바로가기
[특징주]씨어스테크놀로지, 3분기 호실적에↑

조시영기자

입력2025.11.14 09:25

14일 오전 9시 20분 기준 코스닥시장에서 씨어스테크놀로지 주가는 전일 종가 대비 20% 오른 12만원을 기록하고 있다. 연일 사상 최고가 기록을 경신하는 가운데 이날 3분기 호실적을 발표해 의료 AI 분야에서 국내 최초 연간 흑자 기업이 될 가능성이 커졌기 때문으로 보인다.


이날 씨어스테크놀로지는 3분기 매출 157억원, 영업이익 68억원을 기록했다고 분기보고서를 통해 공시했다. 이는 전년 동기 대비 매출은 1500%(9억8000만원) 증가, 영업이익은 흑자로 전환(-35억원)한 것이다. 첫 분기 흑자를 기록한 올해 2분기와 비교해도 각각 98%, 357% 증가했다. 이에 따라 씨어스테크놀로지는 누적 기준 매출 278억원, 영업이익 78억원을 기록했다.

씨어스테크놀로지는 AI 기반 입원환자 모니터링 플랫폼 '씽크(thynC™)'와 웨어러블 심전도 분석 솔루션 '모비케어(mobiCARE™)'가 주력 사업이다. 씽크 3분기 매출은 141억7000만원(누적 239억9000만원)이다. 현재 누적 수주는 1만7000개를 돌파했다. 3분기에는 전국 주요 상급종합병원으로 도입이 본격화되며 매출이 크게 늘었다. 모비케어는 3분기 매출 14억원(누적 35억8000만원)을 기록했다. 현재 검사 건수는 58만건이다.


조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
