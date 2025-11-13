[포토] 늦가을 정취 물씬 풍기는 청와대 앞길

용산 대통령실의 청와대 이전이 내달 본격적으로 진행될 것으로 알려진 가운데 13일 서울 청와대 앞길이 울긋불긋 단풍으로 물들어 늦가을 정취를 물씬 풍기고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>