용산 대통령실의 청와대 이전이 내달 본격적으로 진행될 것으로 알려진 가운데 13일 서울 청와대 앞길이 울긋불긋 단풍으로 물들어 늦가을 정취를 물씬 풍기고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 늦가을 정취 물씬 풍기는 청와대 앞길
2025년 11월 13일(목)
용산 대통령실의 청와대 이전이 내달 본격적으로 진행될 것으로 알려진 가운데 13일 서울 청와대 앞길이 울긋불긋 단풍으로 물들어 늦가을 정취를 물씬 풍기고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"1억2000만원 빌렸는데 이자가 1억이라니" 현수막 시위에 입 연 김혜성 父
"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日
"학폭 가해자들 보고 있나?"…10억 들여 성형, 인플루언서로 변신한 日 남성
韓 유튜버에 셔츠·바지 4만원에 판 태국 상인…현지 누리꾼 십자포화에 결국
"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④
"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030
"큰 장 섰다"…주세 전면 폐지한 홍콩, 韓은 존재감도 없네
아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈
러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"
"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명
대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"