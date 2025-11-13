장동혁 국민의힘 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 장동혁 “노만석 사의, 전형적 꼬리 자르기…히틀러 망령 어른 거려”
2025년 11월 13일(목)
장동혁 국민의힘 대표가 13일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日
압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국
"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④
뉴진스 멤버 전원, 소속사 어도어로 복귀…법적 분쟁 1년만
'켄달제너'도 쓰는 APR '메디큐브', 뉴욕서 팝업 스토어·타임스퀘어 광고
"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네
긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평
아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈
러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"
"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명
국정원 "KT 일부 스마트폰서 문자 암호화 해제…국가 사이버안보 위해정보"