웰컴저축은행, 블록체인 기업 배래와 협약…임베디드 금융강화

저축은행 유일 마이데이터 사업자 전문성 살린다

웰컴저축은행은 블록체인 핀테크 전문 기업 배래와 임베디드 금융 서비스 공동 추진을 위한 전략적 업무제휴협약을 지난 10일 체결했다고 12일 밝혔다.

임성은 웰컴저축은행 디지털사업본부 이사(오른쪽)와 김정현 배래 대표가 지난 10일 업무협약을 한 뒤 기념촬영하고 있다. 웰컴저축은행

웰컴저축은행은 업계에서 유일하게 마이데이터 사업 본허가를 획득하고 디지털 금융을 선도해 온 전문성을 극대화할 방침이라고 설명했다.

배래는 'ZKAP 월렛' 등 최첨단 탈중앙화 지갑 및 패스키 인증 기술을 개발하는 혁신 핀테크 기업인 만큼 협약 이후 큰 시너지를 창출할 수 있을 것으로 보고 있다.

두 회사는 검증된 전문성을 바탕으로 고객에게 더욱 안전하고 혁신적인 금융 경험을 제공한다는 목표를 세웠다.

협약에 따라 배래의 고객들은 ZKAP 플랫폼 내에서 웰컴저축은행의 다양한 비대면 금융 서비스를 원스톱으로 이용할 수 있다.

구체적으로 비대면 개인 계좌 개설, 계좌 조회, 자금 이체, 자산 조회 등 웰컴저축은행 마이데이터 기반 금융 기능이 ZKAP 플랫폼에 임베디드 형태로 탑재될 예정이다.

특히 웰컴저축은행은 마이데이터 기반 금융 기능을 BaaS(Banking as a Service) 형태로 배래 플랫폼에 제공한다.

이를 통해 새로운 비이자 수익원을 창출한다는 전략이다.

웰컴저축은행의 대표 디지털 플랫폼 웰컴디지털뱅크(웰뱅)에서도 배래의 블록체인 기술 및 서비스를 연계해 양사 플랫폼 이용 고객의 편의성을 높일 계획이다.

임성은 웰컴저축은행 디지털사업본부 이사는 "배래와의 협업을 통해 웰컴저축은행의 검증된 디지털 금융 역량을 이종 플랫폼으로 확장하게 돼 매우 고무적"이라며 "파트너십은 고객 접점 확대, 새 수익 모델 창출을 넘어 저축은행 디지털 금융의 새 표준을 제시하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





문채석 기자



