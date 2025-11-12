2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 학교를 사랑하는 학부모 모임 관계자들이 수능 수험생 수송 자원봉사 국민 발대식을 갖고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 수험생 수송 '출발합니다'
2025년 11월 12일(수)
2026학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 12일 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 학교를 사랑하는 학부모 모임 관계자들이 수능 수험생 수송 자원봉사 국민 발대식을 갖고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"
"6만원 뷔페, 8000원에 먹는 법"…SNS 난리난 5성급 호텔 뷔페, 무슨 일
"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수
압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국
"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다
"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다
"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀
'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고
바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관
"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산
'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭