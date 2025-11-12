본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

공연·전시

[포토] 한국타이어의 '지속가능한 타이어'

윤동주기자

입력2025.11.12 10:51

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 한국타이어의 '지속가능한 타이어'
AD
원본보기 아이콘

국내 최대 규모 디자인 문화 콘텐츠 전시 '2025 서울디자인페스티벌'이 12일 서울 강남구 코엑스에서 열렸다. 전시회를 찾은 관람객들이 한국타이어 전시관을 둘려보고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 [날씨는 죄가없다]③ 도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기