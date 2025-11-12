본문 바로가기
[포토] 정청래 "李, 대장동 뇌물 1000원 한장 안 받아…檢이 조작선동"

김현민기자

입력2025.11.12 10:39

정청래 더불어민주당 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

