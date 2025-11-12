본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

한화에어로스페이스, R&D 관리체계 ‘글로벌 최고등급’ 인증

심성아기자

입력2025.11.12 09:43

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'CMMI 버전3.0' 연구개발 부문 '레벨5' 획득

한화에어로스페이스 가 글로벌 업무 프로세스 역량평가 모델인 'CMMI(Capability Maturity Model Integration) 버전 3.0' 인증에서 연구개발(R&D) 부문 최고등급(레벨5)을 획득했다.

왼쪽부터 안홍규 한화에어로스페이스 임원과 정상욱 CMMI High Maturity 선임심사원(ITQC 대표)이 인증 후 기념촬영을 하고 있다. 한화에어로스페이스

왼쪽부터 안홍규 한화에어로스페이스 임원과 정상욱 CMMI High Maturity 선임심사원(ITQC 대표)이 인증 후 기념촬영을 하고 있다. 한화에어로스페이스

AD
원본보기 아이콘

CMMI는 국제적으로 통용되고 있는 역량 평가 모델이다. 회사의 관리 프로세스를 정량적으로 분석 및 평가해 1단계부터 5단계까지 등급을 부여하며, 레벨5는 프로세스의 품질 및 성숙도 측면에서 최고 수준의 인증이다.


한화에어로스페이스는 이번 인증으로 K9 자주포 등 지상무기체계부터 장거리 지대공 유도무기 시스템(L-SAM) 등 정밀유도무기체계, 잠수함용 에너지 저장 장치(ESS)까지 방위산업 분야 전반의 연구개발 프로세스에 대한 관리 역량을 인정받았다.

한화에어로스페이스 관계자는 "방산 제품 품질은 국가 안보와 직결되는 만큼 정량적 관리체계는 기술력 이상으로 중요한 의미를 갖는다"며"CMMI 버전3.0 레벨5 인증에서 나아가 R&D 관리체계를 데이터 중심으로 더욱 고도화해 신뢰받는 글로벌 방산 파트너로 거듭날 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

100m 뒤쫓아 여중생 덮쳐…日 도쿄서 50대 한국인 체포

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기