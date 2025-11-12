한화에어로스페이스, R&D 관리체계 ‘글로벌 최고등급’ 인증

'CMMI 버전3.0' 연구개발 부문 '레벨5' 획득

한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 962,500 전일대비 14,500 등락률 +1.53% 거래량 33,992 전일가 948,000 2025.11.12 09:54 기준 관련기사 코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 코스피, 상승 출발 후 4000대 재진입…코스닥은 하락세 전 종목 시세 보기 close 가 글로벌 업무 프로세스 역량평가 모델인 'CMMI(Capability Maturity Model Integration) 버전 3.0' 인증에서 연구개발(R&D) 부문 최고등급(레벨5)을 획득했다.

왼쪽부터 안홍규 한화에어로스페이스 임원과 정상욱 CMMI High Maturity 선임심사원(ITQC 대표)이 인증 후 기념촬영을 하고 있다. 한화에어로스페이스 AD 원본보기 아이콘

CMMI는 국제적으로 통용되고 있는 역량 평가 모델이다. 회사의 관리 프로세스를 정량적으로 분석 및 평가해 1단계부터 5단계까지 등급을 부여하며, 레벨5는 프로세스의 품질 및 성숙도 측면에서 최고 수준의 인증이다.

한화에어로스페이스는 이번 인증으로 K9 자주포 등 지상무기체계부터 장거리 지대공 유도무기 시스템(L-SAM) 등 정밀유도무기체계, 잠수함용 에너지 저장 장치(ESS)까지 방위산업 분야 전반의 연구개발 프로세스에 대한 관리 역량을 인정받았다.

한화에어로스페이스 관계자는 "방산 제품 품질은 국가 안보와 직결되는 만큼 정량적 관리체계는 기술력 이상으로 중요한 의미를 갖는다"며"CMMI 버전3.0 레벨5 인증에서 나아가 R&D 관리체계를 데이터 중심으로 더욱 고도화해 신뢰받는 글로벌 방산 파트너로 거듭날 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>