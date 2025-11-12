토스, B주류경제학 시즌3 공개

자사 유튜브채널 머니그라피 대표콘텐츠

이재용 회계사 외 육식맨·장석종 등 참여

토스 운영사 비바리퍼블리카는 자사 유튜브 채널 머니그라피 대표 시리즈 B주류경제학 시즌3를 공개한다고 12일 밝혔다.

B주류경제학은 소비문화 디깅 토크쇼를 콘셉트로 한다.

시즌3엔 새로운 인물이 나온다.

기존 김창선 PD, 이재용 회계사뿐 아니라 유튜버 육식맨과 장석종, 스탠드업코미디언 원소윤, 문학편집자 김민경, 드러머 김간지 등이 합류한다.

세대와 직업을 넘나드는 새 출연진이 각자의 시선으로 취향의 경제를 분석한다. 소비가 만드는 산업 변화와 문화 흐름을 입체적으로 보여준다.

B주류초대석도 신설했다. 동네 친구와 경제 이야기하듯 편안하게 풀어내는 대화형 구성으로 보다 현실감 있고 인간적인 시선에서 다양한 주제를 조명한다.

B주류경제학 시즌3 첫 콘텐츠는 다음 날 머니그라피 채널에서 공개한다. 주제는 케이팝이다. 음악평론가 김윤하, 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 OST 작곡가 빈스가 출연한다. 음악 산업 흥행 이면에 숨은 경제 구조를 해부한다.

머니그라피는 2021년 9월 첫 영상 게재 후 지금까지 구독자수 43만4000명, 누적 조회수 8600만회를 돌파했다.

지난 8월 새로 론칭한 시리즈, 지식 교양 토크쇼 토킹헤즈도 구독자 호응을 얻고 있다.

백순도 PD는 "앞으로도 금융과 소비, 취향에 대한 다양한 이야기를 다룰 예정"이라며 "새로운 시즌에 많은 관심 부탁한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



