본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] 법사위, 대장동 항소 포기 현안질의 놓고 충돌

김현민기자

입력2025.11.11 17:20

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 법사위, 대장동 항소 포기 현안질의 놓고 충돌
AD
원본보기 아이콘

검찰이 대장동 민간업자 1심 판결에 대해 항소를 포기하면서 논란이 이어진 11일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 국민의힘 곽규택 의원과 나경원 의원이 추미애 위원장에게 항의하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업들 앞다퉈 무료 서비스 확대하는 이 나라 한국인 매달 3만원 내는데… "공짜로 쓰세요" 기업... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

"비싼거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다

새로운 이슈 보기