대장동 항소포기에 홍준표 "윤·한 같은 정치검사 탓"…한동훈 "탈영병은 입 다물라"

홍준표 비판에 한동훈 곧바로 응수

'한동훈 비대위' 시절부터 설전 벌여

보수 진영 내 대표적인 앙숙이자 검찰 선후배였던 홍준표 전 대구시장과 한동훈 전 국민의힘 대표가 '대장동' 사건 관련해 온라인상에서 설전을 벌였다. 11일 홍 전 시장은 사회관계망서비스(SNS) 통해 "요즘 검사들은 월급 받는 샐러리맨에 불과하지, 기개라는 건 찾을래야 찾아볼 수가 없다"고 운을 뗐다.

한동훈 국민의힘 전 대표와 홍준표 전 대구시장. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

이어 그는 "검찰의 사명은 거악의 척결인데, 악의 인질이 돼 헤매다가 해체당하는 검찰은 도대체 뭐란 말인가"라고 지적했다. 대장동 개발 비리 사건 항소 포기와 검찰청 폐지 등 현안과 관련해 검찰 내부 반발이 크지 않다는 점을 꼬집은 것이다. 그러면서 그는 "검사들이 저 지경이 되고 검찰조직이 해체됐는데도 아무런 저항도 하지 않고 각자도생에 급급한 모습을 보이는 건 아무래도 윤석열, 한동훈 같은 검찰을 망친 정치 검사들의 탓이 아닌가 보인다"고 화살을 돌연 한 전 대표에게로 돌렸다.

홍 전 시장의 도발에 한 전 대표도 곧바로 대응에 나섰다. 한 전 대표도 자신의 SNS에 "이재명 정권에 겁먹고 탈당해 도망간 '탈영병 홍준표'는 입 좀 다물라"고 응수했다. 한 전 대표는 "지금 다들 싸우고 있는데, 이재명 정권에는 찍소리도 못한다"고 직격했다. 같은 당에 속해 있으면서도 '앙숙'으로 불렀던 두 사람의 악연은 지난해 '한동훈 지도부' 체제 때로 거슬러 올라간다. 한 전 대표가 국민의힘 비상대책위원장이던 시절 윤석열 전 대통령과 마찰을 빚은 '당정 갈등'이 불거지자 홍 전 시장은 SNS를 통해 한 전 대표를 맹비난한 바 있다. 이후 이들은 제21대 대통령 후보를 앞두고 국민의힘 경선 경쟁자로 만나 서로를 향해 독설을 퍼붓기도 했다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



