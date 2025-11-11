본문 바로가기
대전교통공사, 수능 당일 수험생 '지하철' 무임 승차

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.11.11 14:34

역무원에게 수험표 제시 후 무료 이용

사진=대전교통공사 제공

사진=대전교통공사 제공

대전교통공사가 오는 13일 2026학년도 대학수학능력시험 당일 수험생의 원활한 이동을 지원하기 위해 수험생 무임수송을 한다.


수능 당일, 수험생은 도시철도 이용 시 수험표를 모든 역사에서 역무원에게 제시하면 우대권을 받아 무료로 승차할 수 있다.

공사는 대전여자고등학교 등 시험장이 인근에 위치한 12개 주요 역에 시험장 위치와 출구 번호, 도보 거리 등을 안내하는 표지판을 부착해 수험생들이 혼잡 없이 이동할 수 있도록 돕는다.


이와 함께, 엘리베이터·게이트 등 주요 시설물의 이상 상황에 대비한 긴급 지원 근무체계를 운영하고, 만일의 경우를 대비해 임시열차 2편성을 사전에 대기시켜 신속한 수송 지원이 가능하도록 준비할 계획이다.


이광축 사장은 "한 해 동안 최선을 다해온 수험생 여러분이 시험 당일만큼은 편안하고 안전하게 이동할 수 있도록 전 임직원이 힘을 모으겠다"며 "수능일 안전한 운행을 위해 열차 및 주요 시설물의 안전 점검을 더욱 강화하겠다"고 전했다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
