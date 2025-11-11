한림대 RISE·HUSS사업단, 정선 지역 문제 해결 'G-Lab@정선' 해커톤 성료

한림대학교 RISE사업단과 인문사회융합인재양성사업단(HUSS)은 정선군청, 정선교육지원청과 공동으로 지난 6일부터 8일까지 2박 3일간 강원특별자치도 정선 일대 및 하이원리조트에서 정선의 지역문제 해결을 위한 해커톤&멘토링 프로그램을 진행했다.

정선 지역문제 해결을 위한 '해커톤&멘토링' 프로그램. 한림대학교 제공

이번 프로그램은 강원RISE G-Lab@정선 '살고 싶은 정선, 가고 싶은 정선'을 주제로, 정선 지역 청소년과 한림대학교 재학생이 함께 지역 문제를 발굴하고 해결 방안을 모색하는 해커톤&멘토링 프로그램으로 기획됐다.

참가자들은 정선의 문화, 공간, 자원을 탐색하고 지역 현안을 분석하여 실질적인 해결 방안을 제시함으로써 이를 통해 한림대학교 학생들은 지역 기반 융합 문제 해결 역량을 강화하고, 정선 청소년들은 대학생 멘토와의 협업을 통해 지역의 새로운 가능성을 탐색하는 경험을 얻게 됐다.

이번 프로그램에는 이하준 정선교육지원청 교육장, 이용규 정선도시재생지원센터장 등 지역 주요 인사가 참여해 교육 특강을 진행하고, 지역 자원 활용 방안에 대한 실질적인 조언을 통해보다 현실적인 지역문제 해결방안을 도출했다.

김민호 HUSS 사업단장은 "이번 G-Lab@정선 프로그램은 대학과 지역사회가 함께 성장하는 대표적 협력 사례로, 지역 문제를 혁신과 상생의 기회로 전환하는 융합형 인재 양성의 장이 될 것"이라며 "앞으로도 RISE사업단과 HUSS사업단이 협력해 지역 기반 비교과 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한림대학교 RISE사업단과 HUSS사업단은 지역 가치 혁신을 통한 미래 가치 창출과 지속 가능한 협력 네트워크 구축을 목표로, 'Local C-nergy' 융합 인재 양성을 위한 다양한 교과·비교과 프로그램을 운영하고 있다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



