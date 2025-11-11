본문 바로가기
"AI 잘 활용하는 힘 키우자"…전국 초중고 선생님 국회로 모였다

김보경기자

입력2025.11.11 11:16

'K-AI 리터러시 미래교육포럼' 개최
AI전략위, 뤼튼 등에서 발제 나서
AI 교육 모델 주제로 토론 진행

한국 사회의 인공지능(AI) 리터러시 제고 방안을 논의하는 'K-AI 리터러시 미래교육포럼 '이 11일 국회 의원회관에서 열린다.

"AI 잘 활용하는 힘 키우자"…전국 초중고 선생님 국회로 모였다
국회 과학기술정보방송통신위원회 조인철 더불어민주당 의원이 개최한 이번 포럼은 유재연 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 사회분과장(한양대 교수)과 이세영 뤼튼테크놀로지스 대표가 발제자로 나선다. 장학사, 초·중·고등학교 교사, 청소년 재단 등 일선 교육 현장의 관계자들이 토론자로 나설 예정이다 .


교육 현장과 기업이 함께 AI 리터러시 교육의 방향과 실천 전략을 논의하고, 현장의 요구를 반영한 AI 리터러시 교육 모델을 모색하기 위해 마련됐다.

첫 번째 세션에서는 유재연 교수가 '한국 AI 리터러시 교육의 현주소와 과제'를 발표하고, 이 대표가 '스타트업의 관점에서 본 AI 리터러시 교육 로드맵'을 통해 민간 혁신 방향을 제시할 예정이다.


이어지는 세션에서는 서울·경기·광주·대전·경북·충북 등 각 지역 교육청 관계자, 성남·용인·천안·곡성 등의 청소년재단, 전국 초중고 교사 등 다양한 교육 주체 30여명이 현장의 목소리를 내고 AI 교육 모델을 주제로 토론을 진행한다.


참석자들은 최신 AI 리터러시 교육 동향을 공유하고, 이를 바탕으로 내년도 교육정책 및 기관별 전략 수립에 참고할 인사이트도 함께 도출할 계획이다.

조 의원은 "AI 시대 교육은 기술의 문제를 넘어 민주시민의 역량을 제고하는 과제 일환"이라며 "학교, 기업, 정부가 다함께 'AI 를 잘 활용하는 힘'을 키워야 한다"고 강조했다 . 조 의원은 이어 "이번 포럼이 지속 가능한 AI 리터러시 교육 생태계의 출발점이 되길 바란다"고 기대감을 표했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

