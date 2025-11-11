본문 바로가기
이재명 대통령, NDC 논란에 "피할 수 없는 길, 회피하면 더 큰 위기"

송승섭기자

입력2025.11.11 10:50

수정2025.11.11 10:53

이재명 대통령은 11일 '2035 국가 온실가스 감축 목표(2305 NDC)' 논란에 대해 "피할 수 없는 길"이라고 강조했다.


이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하며 "NDC와 관련해 요즘 논란이 있다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 "탄소중립사회로의 전환은 일부 고통이 따르더라도 지속가능한 성장, 글로벌 경제강국 도약을 위해서는 반드시 가야 할, 정말로 피할 수 없는 길"이라면서 "반드시 해야 할 일을 회피하면 더 큰 위기를 맞는다"고 지적했다.


이어 이 대통령은 "우리의 현실적 여건, 국민 부담을 종합 감안해서 목표와 수단 사이에서 균형점을 찾는 실용적 지혜가 필요하겠다"면서 "정부는 재생에너지 전환, 온실가스 감축 과정에서 나타날 수 있는 국민과 기업의 어려움을 여러 방면에서 살펴봐 주시기 바란다"고 당부했다.


이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이 대통령의 발언은 2035 NDC 심의·의결을 앞두고 나왔다. 앞서 대통령 직속 2050 탄소중립녹색성장위원회(탄녹위)는 2035년까지 온실가스 배출량을 2018년 대비 53~61% 감축하는 방안을 의결한 바 있다. 애초 정부는 감축 목표를 '50~60%'와 '53~60%' 두 가지로 제시했는데, 지난 9일 고위당정협의회를 거치며 하한선과 상한선이 일제히 높아졌다. 이에 48%를 하한선으로 제시했던 산업계는 '현실을 무시한 결정'이라며 강하게 반발하고 있다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
