문화일반

기모노 여성 그려진 김치 소스…유럽 마트서 또 '김치 왜곡'

박은서인턴기자

입력2025.11.11 10:48

유럽 마트 '김치 소스' 일본·중국 표기 논란
알디(ALDI) '일본 김치' 이어 왜곡 논란

유럽의 한 대형마트에서 판매 중인 '김치 소스' 제품이 일본 전통의상을 입은 여성 그림을 사용하고 중국어로 '파오차이(泡菜)'라 표기한 사실이 알려져 논란이 일고 있다. 김치의 원산지와 정체성을 왜곡할 수 있는 부적절한 디자인이라는 지적이 제기됐다.

유럽에서 판매 중인 김치 소스에 기모노가 그려져 있는 모습. 서경덕 교수 페이스북

서경덕 성신여대 교수는 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 "유럽의 한 마트에서 '김치 소스' 병에 일본 기모노를 입은 여성의 그림이 그려진 사진을 제보받았다"며 "자칫 유럽인들에게 일본 음식으로 오해를 불러일으킬 수 있는 상황이다"라고 말했다.


그는 이어 "한국의 '김치'와 중국의 '파오차이'는 엄연히 다른 음식이다"라고 지적하며 해당 제품이 스페인 업체에서 판매되고 있다고 덧붙였다.

앞서 최근 독일의 '국민마트'로 불리는 알디(ALDI)가 자사 홈페이지에서 김치를 '일본 김치'로 소개해 논란이 일었다. 해당 업체는 과거에도 김치 제품 라벨에 '중국에서 기원했다'는 문구를 넣어 비판을 받은 바 있다.


서 교수는 "이런 상황이 계속 발생하는 이유는 유럽인들의 아시아 문화 이해도가 낮기 때문"이라며 "K푸드가 전 세계에 널리 알려지고 있는 지금, 이런 잘못된 표기와 디자인은 당연히 바꿔 나가야만 할 것이다"라고 강조했다. 이어 "내년부터는 '한식 세계화 캠페인'을 유럽인들을 대상으로 진행해 봐야겠다"고 덧붙였다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
