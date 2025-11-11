장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 주요 당직자들이 11일 서울 서초구 대검찰청 본관 정문 앞에서 열린 '대검찰청 긴급 현장 규탄대회'에 참석해 대장동 사건 관련 검찰의 항소 포기를 규탄하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 대검찰청 긴급 현장 규탄대회
2025년 11월 11일(화)
장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 주요 당직자들이 11일 서울 서초구 대검찰청 본관 정문 앞에서 열린 '대검찰청 긴급 현장 규탄대회'에 참석해 대장동 사건 관련 검찰의 항소 포기를 규탄하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"1500만원에 새 차 뽑았어요" 유행…망한 회사 車 반값에 사는 중국 MZ들
"공원에 웬 무덤이…낮에 지나가기도 무서워" 부산 예술공원에 주민 반발
"화장 안 하면 '예의 아니다?'"…2030 청년, '지역에서의 성별 격차' 민낯 공유
"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야" 정의선이 그리는 현대차의 내일
"비싼 거 아니냐 했는데" 광명 '국평' 15억 아파트, 다 팔렸다[부동산AtoZ]
불 끄고 씻으면 불안 줄고 숙면에 도움…美 전문가 강추
"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'
"아기사자가 직접 깨워드려요" 中 리조트 이색 모닝콜 서비스
"패션계 모욕" 비난 폭주에도…'파리 백화점 입성' 中 쉬인 매장에 5만명 북적
한국인 매달 3만원 내는데…젊은 층 9억명 이 나라선 "챗GPT 공짜"
"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'