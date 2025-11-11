나이스평가정보, 구글 클라우드와 AI 전략 논의

금융권·기술 전문가 100여명 참석

나이스평가정보는 구글 클라우드와 10일 서울 강남구 구글 스타트업 캠퍼스에서 '2025 나이스 인공지능(AI) 데모 위드 구글' 행사를 개최했다고 11일 밝혔다.

김종윤 나이스평가정보 대표이사가 10일 열린 '2025 나이스 인공지능 데모 데이 위드 구글 행사에서 인사말을 하고 있다. 나이스평가정보

나이스의 데이터 분석 및 의사결정 솔루션 역량과 구글의 첨단 AI 솔루션을 결합해 금융 산업의 디지털 전환을 가속화하는 내용에 대해 논의했다. 금융권 및 리스크·데이터·AI 등 각 분야 전문가 100여명이 참여했다.

금융권이 쓰는 나이스의 솔루션과 데이터를 바탕으로 구글 클라우드 AI 솔루션을 접목해 정교하고 자동화된 분석·운영 모델을 선보였다.

나이스 전략운영 솔루션 알-클립스(R-CLIPS)와 AI 분석 솔루션 엔-스테이지 ML(N-Strategy ML)은 국내 금융권 신용평가 및 심사 자동화 분야 시장 점유율 70%대를 기록 중이다.

구글 클라우드의 자연어 처리(NLP), 생성형 AI, 머신러닝을 활용한 각종 솔루션 활용 방안에 관한 발표도 진행됐다.

김종윤 나이스 대표이사는 "창의적이고 도전적인 각계 전문가들과 함께 금융 산업 디지털 혁신 방향을 모색하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 나이스가 보유한 방대한 데이터와 노하우를 활용해 글로벌 기술 기업과의 협력을 확대할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



