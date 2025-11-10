본문 바로가기
[내일날씨]출근길 초겨울 날씨…강한 바람에 체감온도 '뚝'

이성민기자

입력2025.11.10 20:47

서울 최저 3도·춘천 -1도
서리·얼음 어는 곳도

화요일인 11일 북쪽에서 내려온 찬 공기가 한반도를 덮치면서 아침 기온이 4∼7도가량 떨어져 초겨울 출근길 날씨를 보이겠다.


아침 최저기온은 -1∼7도, 낮 최고기온은 13∼18도로 예년과 비슷하거나 조금 낮겠다.

서울 광화문네거리에 두툼한 복장을 한 시민들이 잔뜩 웅크린채 출근길을 서두르고 있다. 조용준 기자

내륙을 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고 바람도 약간 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮겠다. 서리가 내리거나 얼음이 어는 곳도 있겠다.


주요 지역 기온은 ▲서울 3~14도 ▲인천 4~13도 ▲수원 2~14도 ▲춘천 -1~14도 ▲강릉 5~14도 ▲청주 4~14도 ▲대전 3~15도 ▲전주 4~14도 ▲광주 5~15도 ▲대구 4~15도 ▲부산 7~18도 ▲제주 10~17도다.


전국에 가끔 구름이 많다가 오후부터 차차 맑아지겠다.

미세먼지 농도는 대기가 청정한 가운데 공기가 위아래로 원활하게 순환하면서 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

