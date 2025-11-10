본문 바로가기
李대통령, 민주당에 "하나일 때 가장 강하다"…'원팀' 강조

임철영기자

입력2025.11.10 15:33

이 대통령, 민주당 지역위원장 워크숍에 서면 축사

이재명 대통령이 10일 당정이 '원팀'으로 국정에 임해야 한다고 강조했다.

연합뉴스

연합뉴스

이 대통령은 10일 경기 광주 곤지암리조트 컨벤션센터에서 열린 민주당 지역위원장 워크숍 서면 축사를 통해 "지난 대선에서 증명했듯 우리는 하나일 때 가장 강하다"면서 "집권 여당의 무게를 함께 나눈 동지로 또 오랜 동료로서 반가운 마음"이라고 했다. 이날 축사는 강훈식 대통령 비서실장이 대독했다.


그러면서 이 대통령은 "동지들이 있었기에 평화의 새 시대를 열어젖힐 수 있었으며, 아울러 내란의 어둠과 민주주의의 위기를 이겨내고 네 번째 민주 정부를 굳건히 세울 수 있었다"면서 "같은 뜻을 품고 같은 곳을 향하는 동지들을 믿고 대통령의 책무를 충실히 이행하겠다"고 언급했다.

한편 강 실장은 대독을 마친 이후 "민주당을 중심으로 정청래 대표와 김병기 원내대표를 중심으로 힘 있게 뭉쳐달라"면서 "대통령실도 잘 뒷받침하겠다"고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
