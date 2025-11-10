본문 바로가기
한국투자증권, '쿼터백 로보일임' 출시...업계 최다 라인업

조슬기나기자

입력2025.11.10 14:35

한국투자증권은 퇴직연금 로보어드바이저 일임운용 서비스 '쿼터백 AI 로보일임'을 출시했다고 10일 밝혔다.


쿼터백 AI 로보일임은 쿼터백자산운용의 고유 알고리즘을 활용해 고객의 투자 성향과 선호 스타일(미국, 한국, 글로벌)을 반영한 맞춤형 포트폴리오를 제시하는 서비스다. 매크로, 기업, 시장 심리 데이터를 결합한 경기진단 모델과 자산별 투자 신호를 기반으로 정교하고 객관적인 운용을 제공하는 것이 특징이다. 이와 함께 월 1회 이상의 정기 리밸런싱을 통해 시장 변화에도 유연하게 대응할 수 있도록 했다고 회사측은 강조했다.

한국투자증권은 이번 출시로 기존의 한국투자신탁운용, 디셈버앤컴퍼니, 업라이즈투자자문과 함께 총 4개의 로보어드바이저 서비스를 운영하게 돼, 타 금융사 대비 최다 라인업을 완성하게 됐다.

김순실 한국투자증권 퇴직연금운영본부장은 "로보어드바이저는 검증된 알고리즘으로 포트폴리오를 제공하므로, 직접 투자에 어려움을 겪는 고객에게 최적의 상품"이라며, "앞으로도 다양한 파트너사와 협업해 디지털 기반의 연금 투자 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.


가입은 한국투자증권 모바일 앱을 통해 24시간 비대면으로 가능하다. 개인형 IRP는 1계좌당 1계약, 연간 900만원 한도 내에서 운용할 수 있다. 중도 해지 시 별도의 환매수수료 없이 자유롭게 해지도 가능하다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

