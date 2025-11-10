넥스트레이드 김학수 대표이사 연임

넥스트레이드가 10일 오전 주주총회를 개회하고 김학수 대표이사의 연임을 의결했다.

김 대표는 2022년 11월 넥스트레이드 법인설립 시점부터 대표직을 맡아 넥스트레이드 거래제도·시스템 구축 및 인가 취득, 지난 3월 넥스트레이드의 출범과 안착을 이끌어왔다.

이번 연임으로 김 대표는 2028년 3월까지 넥스트레이드의 대표로서 새로운 임기를 시작하게 된다.

새 임기를 시작한 김 대표는 "넥스트레이드의 안정적인 운영을 위해 노력해주신 증권회사와 한국거래소를 비롯한 모든 관계자께 깊은 감사를 드린다"며 "지난 3년간 여러분의 관심과 지원 덕분에 넥스트레이드는 대한민국 주식시장에 경쟁이라는 새로운 전환점을 만들고 보다 많은 투자 기회와 여유로운 투자문화를 만들어 나갈 수 있었다"고 말했다.

그는 또 "투자자 친화적인 거래방식 도입, 전산 인프라의 경쟁력 유지, 새로운 거래상품 도입 및 미래의 주식거래 인프라 변화에 대한 대비 등을 통해 더 성장하는' 넥스트레이드 2.0'을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

김 대표는 이어 "넥스트레이드가 자본시장의 변화를 선도하고 투자자에게 더 좋은 서비스를 제공하여, 보다 의미 있는 거래플랫폼으로 도약할 수 있도록 앞으로도 많은 관심과 격려를 부탁드린다"고 덧붙였다. 향후 넥스트레이드는 거래플랫폼으로서의 운영 안정성을 더욱 공고히 해나가는 동시에 차별화된 새로운 서비스 개발, 상장지수펀드(ETF)·조각투자·STO 등을 포함한 글로벌 ATS 수준의 거래 대상 확대를 추진해나갈 계획이다.

지난 3월 4일 서울 여의도 금융투자센터빌딩에서 열린 대체거래소(ATS) '넥스트레이드(NXT)' 개장식이 열렸다. 행사에 참석한 김학수 넥스트레이드 대표가 환영사를 하고 있다. 2025.03.04 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>