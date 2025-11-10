본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[포토] '대장동 항소' 포기 관련 입장 밝히는 정성호 장관

윤동주기자

입력2025.11.10 11:12

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] '대장동 항소' 포기 관련 입장 밝히는 정성호 장관
AD
원본보기 아이콘

10일 정성호 법무부 장관이 과천 법무부 청사 출근길에 대장동 항소 포기와 관련한 입장을 밝히고 있다. 정 장관은 10일 검찰의 ‘대장동 사건’ 항소 포기와 관련해 “구형보다 높은 형이 선고돼 항소를 하지 않아도 문제되지 않는다고 판단했다”고 말했다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…수도권 번화가 뺨치는 가격, 왜?[부동산AtoZ] "울릉공항 근처 땅값 평당 5000만원"…수도권 번화... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…논란 휩싸인 '초록 음료'

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

박지원, 尹 영치금 6.5억에 "세금도 없이 연봉 25억…뇌물 수사해야"

커피, 심장에 나쁜 줄 알았는데…"오히려 심방세동 위험 낮춰" 美 연구결과

"낮에도 무서워" "전설의 고향 세트장?"…부산 예술공원에 주민 반발

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기