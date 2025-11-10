[포토] '대장동 항소' 포기 관련 입장 밝히는 정성호 장관

10일 정성호 법무부 장관이 과천 법무부 청사 출근길에 대장동 항소 포기와 관련한 입장을 밝히고 있다. 정 장관은 10일 검찰의 ‘대장동 사건’ 항소 포기와 관련해 “구형보다 높은 형이 선고돼 항소를 하지 않아도 문제되지 않는다고 판단했다”고 말했다.







