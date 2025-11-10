본문 바로가기
대우건설, 서울 마포 모아타운 시공사 선정…공사비 1982억원

최대열기자

입력2025.11.10 10:51

대우건설은 서울 마포구 중동 78번지 모아타운 시공사로 선정됐다고 10일 밝혔다. 모아타운은 소규모주택정비 관리지역으로 재개발이 어려운 저층주거지의 새로운 정비방식 가운데 하나다.


이 지역은 앞서 2022년 10월 서울시 모아타운 대상지로 선정된 후 올해 4월 관리계획 승인을 받았다. 시는 사업 속도를 내기 위해 사업·건축 요건을 완화하고 용적률 인센티브를 주는 등 행정절차를 돕는다. 이번 사업에 따라 지하 4층~지상 최고 35층 6개동, 543가구 규모 아파트와 부대복리시설을 짓는다. 총 공사금액은 1982억원이다.


새로 짓는 아파트 단지명은 마포 푸르지오 센트럴 로열로 제안했다. 새 아파트는 경의중앙선과 공항철도, 서울지하철 6호선이 교차하는 역세권 입지를 갖췄다. 주변에 생활인프라를 잘 갖췄고 공원도 가깝다. 전체동을 100% 필로티 구조를 적용해 저층 세대 조망권을 확보했다. 주민공용시설에는 피트니스클럽, 골프클럽, 돌봄센터 등이 들어선다.

대우건설, 서울 마포 모아타운 시공사 선정…공사비 1982억원
최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
