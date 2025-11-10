본문 바로가기
[오늘의신상]해외 이색 간식 '대추 요거트'…요플레로 재탄생

구은모기자

입력2025.11.10 09:15

빙그레, '요플레 오리지널 대추' 출시
80g 컵당 450억 유산균 함유

빙그레 가 요플레 오리지널 신제품 '요플레 오리지널 대추'를 출시한다고 10일 밝혔다.


요플레 오리지널 대추는 해외에서 이색 간식으로 꼽히는 '대추 요거트'를 요플레만의 색깔로 재탄생시킨 요거트 제품이다.

이번 신제품은 따뜻한 성질을 가진 것으로 알려진 대추를 활용한 것이 특징으로, 은은한 단맛의 국내산 대추 농축액을 사용했다. 또한 80g 컵당 450억 유산균과 정상적인 면역 기능에 필요한 아연을 함께 함유하고 있어 소비자들에게 새로운 맛뿐 아니라 영양도 함께 제공할 수 있는 제품이다.


요플레 오리지널 대추는 오는 11일 롯데마트에 입점 후 온·오프라인에서 점차 채널을 확장할 예정이다. 빙그레 관계자는 "부쩍 추워진 날씨에 요플레 오리지널 대추가 온 가족이 집에서 맛있고 건강하게 즐길 수 있는 제품이 되길 바란다"고 밝혔다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
