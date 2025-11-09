본문 바로가기
SK에코플랜트, 광명 13-1·2구역 통합재개발사업 수주

이정윤기자

입력2025.11.09 21:06

광명13-1·2구역 통합재개발사업 투시도. SK에코플랜트

SK에코플랜트가 경기 광명시 광명13-1·2구역 통합재개발사업을 수주했다.


9일 SK에코플랜트에 따르면 해당 사업은 광명시 광명동 43-4번지 일원에 지하 3층∼지상 43층, 9개 동에 824가구 규모로 아파트와 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 총 도급액은 330억원이다.

해당 지역은 서울지하철 7호선 광명사거리역이 도보로 10분 이내 거리에 있는 역세권에 위치한다. 서부간선도로도 인접해 서울시내와 경기, 인천 등으로 이동이 편리하다.


주변에 광명남초, 광명중, 경기항공고, 명문고 등 학교가 있어 교육 여건이 우수하며 이마트, 광명전통시장 등 편의시설도 있다.


인근에서 광명7·9·11·12R 등 다른 정비·개발사업도 진행 중이며, 안양천 개발사업도 예정돼 있어 주거환경 개선 및 주거 가치 상승도 기대된다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
