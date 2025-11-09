日이와테현 동쪽 바다 규모 6.7 지진…쓰나미 주의보 발령

일본 이와테현 동쪽 바다에서 규모 6.7의 지진이 발생했다. 이와테현 해안가엔 쓰나미 주의보가 내려졌다.

9일 오후 5시3분쯤 발생한 지진의 진앙은 이와테현 모리오카시에서 동쪽으로 204㎞ 떨어진 해역이며, 진원 깊이는 10㎞다.

일본 기상청에 따르면 이번 규모 6.7 지진으로 이와테현 모리오카시와 미야기현 와쿠야초에서는 진도 4의 흔들림이 감지됐다.

일본의 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념이다. 진도 4는 대부분의 사람이 놀라고 천장에 매달린 전등이 크게 흔들리는 수준이다.

일본 기상청은 이번 지진으로 이와테현 해안가에 최고 1ｍ의 쓰나미도 발생할 수 있다고 보고, 쓰나미 주의보도 발령했다.





