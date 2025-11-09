"치료제·백신 없는데"…진드기 매개 감염병 환자 5년만 최다

11월도 활동…야외서 진드기 조심해야

진드기 매개 감염병인 중증열성혈소판감소증후군(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome, SFTS) 환자 수가 올해 200명을 넘어서면서 주의가 요구된다.

9일 질병관리청 감염병 포털 등에 따르면 올해 현재까지 전국에서 보고된 SFTS 환자는 총 220명(잠정)이다. 지난해 전체 환자 수 170명은 이미 넘어섰고 2020년(243명) 이후 5년 만에 가장 많은 수치다. 질병청은 매개체 개체 수에 큰 변화가 관측되지는 않아 사람들이 야외활동 등을 활발히 한 점이 환자 수 증가에 영향을 미쳤을 것으로 추정하고 있다.

SFTS는 '작은소피참진드기'에 물렸을 경우 발병한다. 잠복기는 5~14일이며 ▲고열 ▲피로감 ▲근육통 ▲두통이 주요 증상으로 나타나고 경우에 따라 소화기계와 신경계 증상이 나타날 수도 있다. 심할 경우 혈소판·백혈구 감소로 사망에 이를 수 있다. 아직 제대로 된 백신이나 치료제가 없어 예방에 주의를 기울여야 한다.

국내 사망률은 18.5%에 달한다. 2013년 법정 감염병으로 지정된 뒤 지난해까지 나온 환자는 2065명이다. 이 가운데 381명이 숨졌다. 환자 수가 가장 많았던 해는 2017년(272명)이다. 통상 4월부터 환자가 나오기 시작해 10월에 집중적으로 발생하고 11월까지도 이어지기 때문에 올해 환자도 더 증가할 수 있다.

대다수 사례가 논밭 작업을 하던 가운데 진드기에 물려 발병했다. 이 때문에 대부분이 고령 환자다. 올해도 220명 가운데 128명(58.2%)이 70세 이상으로 확인됐다. 농어촌 지역에 다문화 가정과 외국인 계절 근로자가 늘면서 외국인 감염 사례도 늘자 최근 질병청은 다국어 예방 홍보물을 제작했다.

SFTS 예방을 위해서는 야외 활동 시 긴 옷을 입어 피부 노출을 최소화해야 하며, 소매를 단단히 여미고 바지를 양말 안으로 집어넣는 등 진드기가 들어올 경로를 최대한 차단하는 것이 중요하다. 아울러 진드기가 옷에 달라붙었을 때 바로 알아차릴 수 있도록 밝은색 옷을 입는 것이 좋다.

또 풀 위에 앉을 때는 작업용 방석이나 돗자리를 사용하는 것이 좋고 약 4시간마다 진드기 기피제를 옷과 노출된 피부 등에 뿌려주는 것이 도움이 된다. 작업을 마친 뒤에는 작업복을 충분히 털어내고 바로 세탁해야 한다. 몸을 씻으면서도 벌레에 물린 상처 등이 생겼는지 꼼꼼하게 확인하는 것이 좋다.

또 다른 진드기 매개 감염병인 쯔쯔가무시증은 올해 들어 지금까지 619명의 환자가 나왔다. 쯔쯔가무시증을 옮기는 털진드기는 기온 10∼15도에서 왕성하게 활동하기 때문에 10월과 11월에 환자가 집중된다. 잠복기는 10일 이내이며 ▲발열 ▲오한 ▲근육통 ▲발진 ▲두통 등의 증상이 나타난다.





