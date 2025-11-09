윤이나, 일본에서 올 시즌 첫 톱 10

토토 재팬 클래식 4R 취소 3R 성적 순위

이소미와 공동 10위, 신지애 공동 6위

하타오카 우승, 아라키 2위, 야마시타 3위

윤이나가 올해 처음으로 톱 10에 올랐다.

9일 일본 시가현 세타 골프코스(파72·6616야드)에서 열릴 예정이던 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 재팬 클래식(총상금 210만달러) 4라운드가 기상 악화로 취소돼 3라운드 합계로 순위를 가렸다. LPGA 투어는 "대회장에 계속 비가 내려서 플레이가 불가능한 상태"라며 "이번 대회를 54홀 경기로 축소하면서 공식 포인트와 상금을 3라운드까지 결과를 바탕으로 배분한다"고 발표했다.

윤이나는 3라운드 합계 7언더파 209타로 이소미 등과 공동 10위를 기록했다. 윤이나가 10위 내의 성적으로 LPGA 투어 대회를 마친 건 이번이 처음이다. 그는 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 대상, 상금왕, 최저타수상을 싹쓸이한 뒤 올해 LPGA 투어에 데뷔했지만 이번 대회 전까지 출전한 24차례 대회에서 모두 10위 밖의 성적을 냈다.

그러나 윤이나는 지난 2일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 끝난 LPGA 투어 메이뱅크 챔피언십에서 시즌 최고 성적인 11위에 오르더니 이번 대회를 10위로 마치며 상승세를 이어갔다. 그는 1라운드에서 이븐파 72타에 그쳤으나 2라운드에서 2언더파 70타를 쳤고, 전날 3라운드에선 5언더파 67타로 활약하며 순위를 끌어올렸다.

일본여자프로골프(JLPGA) 투어에서 뛰는 신지애는 공동 6위(10언더파 206타)에 이름을 올렸다. 한국 선수 중 가장 좋은 성적이다. JLPGA 투어 소속 전미정 공동 21위(6언더파 210타), 배선우는 공동 27위(5언더파 211타)로 대회를 마쳤다.

대회 우승은 하타오카 나사(일본)가 차지했다. 3라운드까지 15언더파 201타로 아라키 유나(일본)와 공동 선두였던 하타오카는 이날 오후 18번 홀(파3)에서 치러진 연장 첫 번째 홀에서 우승 파를 낚았다. 2022년 4월 디오 임플란트 LA 오픈 이후 3년 7개월 만에 LPGA 투어 통산 7승째를 수확했다. 우승 상금은 31만5000달러(약 4억6000만원)다. 일본은 하타오카와 아라키 외에 슈퍼루키 야마시타 미유 3위(14언더파 202타), 사쿠마 슈리 4위(12언더파 204타), 스즈키 아이가 5위(11언더파 205타)를 차지했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



