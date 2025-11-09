'취임 100일' 정청래, 기자회견 대신 봉사·민원청취

당 대표 취임 100일을 맞은 정청래 더불어민주당 대표가 9일 경기 용인 소재 소방서를 격려 방문하고, 유기견 보호소를 찾아 봉사 활동을 했다.

최근 민주당이 현직 대통령의 형사 재판에 대한 '재판중지법'(형사소송법 개정안)을 추진하려다 대통령실의 강한 반대가 나오며 엇박자 논란이 확산된 상황에서, 정 대표가 관행처럼 여겨지던 취임 100일 기자회견 대신 현장 행보를 통해 몸을 낮춘 모습이다.

정청래 더불어민주당 대표가 9일 경기도 용인시 처인구 용인소방서 백암119안전센터를 방문해 소방관들과 인사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

박수현 수석대변인은 이날 정 대표가 '취임 100일 기자 간담회'를 하지 않기로 한 것과 관련해 "정 대표는 이재명 정부를 뒷받침하기 위해 취임 이후 하루하루 혼신의 힘을 다해왔고, 오늘도 '그런 하루'를 보내고 싶다는 뜻을 전했다"고 밝혔다.

정 대표는 이날 오후 경기 용인소방서 백암119 안전센터를 찾았다. 제63주년 소방의 날을 맞아 소방관들의 애로 사항을 청취하겠다는 취지다. 그는 "국민의 생명과 안전을 소방관들이 책임지는데, 여러분의 생명과 안전, 복지와 처우는 국가가 책임져야 한다"며 "정책위의장도 방문했으니 제일 시급한 과제를 도와드리겠다"고 강조했다.

소방관들이 인원 부족, 통풍이 안 되고 무거운 방화복, 출동 용도에 맞지 않는 구조복 등이 가장 시급히 해결해야 할 과제라고 건의하자, 정 대표는 "소방관이 된 것을 후회하지 않고 사명감을 갖고 일하도록 나라에서 보살피겠다"며 "구조복 문제는 빠른 시일 내 해결해 보고드리겠다"고 답했다.

앞서 정 대표는 이날 오전 용인의 한 유기견 보호소를 찾아 봉사활동을 하고 보호소 관계자들과 현장 간담회도 열었다. 그는 '행복한 강아지들이 사는 집'에서 "오늘이 당 대표 취임 100일이다. 99일이든, 100일이든, 101일이든 무슨 의미는 없다고 본다"며 "100일 기자회견을 하는 관례에 따르고 말하기보다는 일을 하러 왔다"고 말했다.

또한 "동물도 생명이고 사람도 동물의 한 종이라고 본다면 더불어 사는 공동체에 생명을 가진 동물도 함께해야 하는 것 아니냐"며 "오늘은 제게 너무 많은 (현안 관련 질문을) 물어보지 마시라. 저는 동물을 사랑하는 일에 집중할 테니 도와달라"고 했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



