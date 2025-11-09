이재명 대통령 "소방공무원 근무환경 개선, 정당한 보상"

본문 바로가기
송승섭기자

입력2025.11.09 14:06

이재명 대통령이 6일 강원도 원주 산림항공본부에서 산불진화 관ㆍ군 합동훈련을 참관한 후 산림청 산불 진화헬기를 타고 동해안 과거 산불 피해 지역 등을 시찰하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 6일 강원도 원주 산림항공본부에서 산불진화 관ㆍ군 합동훈련을 참관한 후 산림청 산불 진화헬기를 타고 동해안 과거 산불 피해 지역 등을 시찰하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 9일 소방의 날을 맞아 소방공무원의 처우 개선과 보상 확대를 약속했다.


이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "63주년 소방의 날을 맞아 국민의 생명과 안전을 지켜온 모든 소방공무원 여러분께 깊은 존경과 감사를 전한다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "꺼지지 않는 불길 속에서도, 붕괴 위험이 도사리는 잔해 속에서도 'First in, Last out'의 사명으로 단 한 명이라도 더 구하기 위해 몸을 던지는 여러분 덕에 안심할 수 있었다"며 "우리의 평범한 일상은 여러분의 비범한 희생이 있기에 가능함을 기억하겠다"고 강조했다.


이어 이 대통령은 "여러분이 국민을 지킬 때 국가는 여러분을 지키겠다"며 "보다 나은 근무환경을 조성하고, 합리적 지원과 정당한 보상이 이루어지도록 하며, 생명과 건강을 지킬 제도적 토대를 견고히 하겠다. 고귀한 헌신에 걸맞은 예우도 다하겠다"고 말했다.


그러면서 "오늘도 전국 곳곳에서 최선을 다하고 있을 소방공무원 여러분을 생각한다. 부디 어떠한 재난 현장에서도 늘 무사히 복귀하길 기원한다"고 언급했다.

또 "현장의 최전선에서 순직하신 모든 분들의 숭고한 희생을 결코 잊지 않겠다"며 "다시 한번 깊은 애도와 존경의 마음을 전한다"고 했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
