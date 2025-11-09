본문 바로가기
손해보험 분쟁 90% 지급 관련…메리츠화재 신청 건 가장 많아

공병선기자

입력2025.11.09 13:37

손해보험 소비자분쟁의 10건 중 9건이 보험금 지급과 관련된 것으로 나타났다.


손해보험 분쟁 90% 지급 관련…메리츠화재 신청 건 가장 많아
9일 한국소비자원에 따르면 2022년부터 올해 상반기까지 접수된 손해보험 피해구제는 총 2459건으로 집계됐다. 이는 연평균 약 700건 수준이다.

이 가운데 보험금 관련 분쟁이 2165건(88%)이었다. 연도별로는 2022년 87.2%, 2023년 87.1%, 2024년 88.8%, 올해 상반기 90%로 비중이 오히려 높아지고 있다.


연령별로는 40∼60대가 1829건(74.4%)으로 쏠렸다. 특히 50대가 716건(29.1%)으로 가장 큰 비중을 차지했다.


보험 종류별로는 실손보험이 1034건(42%)으로 가장 많았다. 건강보험(874건·35.5%)을 포함하면 의료·진단비 관련 분쟁이 전체의 77.5%를 차지했다.

신청 사유별로는 보험금 미지급이 1579건(64.2%)으로 가장 많았다. 이어 보험금액 산정 불만(501건·20.4%), 계약 전·후 알릴 의무 위반(160건·6.5%), 장해·상해 등급 적용 불만(85건·3.4%) 등 순이었다. 피해구제 신청 가운데 합의로 종결된 비율은 28.1%(690건)다.


보험사별로는 메리츠화재해상보험이 피해구제 신청 465건으로 가장 많았다. 이어 현대해상화재보험(452건), DB손해보험(359건) 등 순으로 집계됐다. 계약 규모를 고려한 보유계약 100만건당 피해구제 신청 건수는 흥국화재해상보험이 44.3건으로 가장 많았다.


8개 주요 손해보험사의 평균 합의율은 28.3%로 낮은 수준이었다. 현대해상화재보험은 23.2%로 가장 낮았고 합의율이 가장 높은 사업자는 삼성화재해상보험으로 31.1%로 확인됐다.





공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

