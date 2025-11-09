본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

외국인 일주일동안 7兆 팔았다…'코스피 휘청인 이유있었네'

김은하기자

입력2025.11.09 10:24

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인 매도 통계작성후 역대 최대
AI 거품론에 투자심리 급냉각
반도체 중심 매도세, 증시 흔들

지난 주 외국인의 코스피 매도 물량이 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다. 'AI 거품론' 여파에 따른 미국 기술주 급락과 외국인 매도가 국내 증시에도 영향을 미쳤다는 분석이 있었는데, 구체적인 수치로 확인된 것이다.

코스피 지수가 1% 넘게 하락 하면 장을 시작한 7일 서울 중구 하나은행 딜링훔 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.

코스피 지수가 1% 넘게 하락 하면 장을 시작한 7일 서울 중구 하나은행 딜링훔 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다.

AD
원본보기 아이콘

9일 한국거래소 집계를 보면 이달 첫째 주(3∼7일) 외국인은 코스피 시장에서 7조2640억원을 순매도했다. 이는 통계 작성 이후 역대 최대 규모로, 직전 최고 기록인 2021년 8월 둘째 주(7조454억원)를 넘어선 수치다.


외국인은 3일부터 7일까지 5거래일 연속 주식을 팔아치웠다. 3일 약 7950억원을 내다 판 데 이어 4일과 5일에는 각각 2조원대 순매도가 이어졌고, 6일과 7일에도 각각 1조7000억원, 4550억원의 매도세를 보였다. 특히 4일 순매도 규모(2조2280억원)는 하루 기준으로 2021년 8월 13일(2조6990억원) 이후 4년 3개월 만에 최대치였다.

전문가들은 코스피가 단기간에 급등한 데 따른 차익 시현 욕구와 'AI 버블(거품)' 논란으로 인한 투자심리 위축이 외국인 매도세를 자극한 것으로 분석한다. 실제로 이달 들어 코스피는 약 3.7% 하락했다. 지난 5일에는 2.8% 넘게 급락하면서 '검은 수요일'이라 불릴 만큼 충격을 받았고, 프로그램 매도 급증으로 사이드카(일시적 매매 정지 조치)가 발동되기도 했다.


외국인의 매도는 반도체 대형주에 집중됐다. SK하이닉스가 3조7150억원어치로 가장 많았고, 삼성전자도 1조5030억원을 순매도했다. 두 종목만으로 외국인 전체 순매도액의 70% 이상이 몰렸다. 반면 LG CNS(1940억원), SK스퀘어(1790억원), LG이노텍(690억원) 등 일부 종목에는 매수세가 유입됐다.


직전 거래일인 7일 기준으로 코스피 주요 업종 대부분이 하락했다. 건설업(-3.11%)을 비롯해 전기가스(-3.41%), 제조(-1.84%), 금융(-1.83%) 등이 약세였다. 코스닥 역시 2.38% 하락한 876.81로 마감하며 동반 약세를 보였다.

증권가에서는 "미국 기술주 조정과 AI 관련 투자 과열 논란이 완화되기 전까지 외국인 수급 개선은 어려울 것"이라며 "환율과 반도체 업황이 안정될 때까지 당분간 변동성 장세가 이어질 가능성이 높다"고 내다봤다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"300만원 펑펑 써도 안 아까워요"…MZ들, 대놓고 '과소비'하는 스포츠팬덤[세계는Z금] "300만원 펑펑 써도 안 아까워요"…MZ들, 대놓고 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

10년 간 67% 오른 빼빼로…"빼빼로데이 챙겨야 하나" 고민 ↑

K팝 그래미 첫 수상 나오나…로제·케데헌 '올해의 노래' 후보

"커피보다 건강하대서 매일 마셨는데 탈모"…'Z세대 음료' 논란 전문가 의견은

"내 이름 사칭 사기, 내 책임도" 성시경, 노쇼 사기 피해 업주에 650만원 보상

'1조9500억분의 1 확률'…70대 아마추어 골퍼, 한 달에 홀인원만 '세 번'

"스포츠팀 응원에 연 평균 300만원 소비"…젊은층의 과감한 '팬심 소비'

화이자, 100억달러 투자 멧세라 인수…비만약 인수전 승리

새로운 이슈 보기